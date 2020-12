W Inowrocławiu uroczyście otwarto długo oczekiwane rondo turbinowe. Wchodzimy w nową erę komunikacji - powiedział Polskiemu Radiu PiK Artur Kisielewicz, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego.

– W miejsce naprawdę kłopotliwego skrzyżowania wybudowano rondo turbinowe, z aż pięcioma wlotami, dwoma z ulicy Poznańskiej i po jednym z ulicy Stanisława Staszica, przebudowanej Górniczej i dobudowanego odcinka Prymasa Józefa Glempa. Takie rozwiązanie niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie, a także znacznie skróci czas przejazdu między największymi osiedlami w Inowrocławiu, czyli Piastowskim i Rąbinem – powiedział Artur Kisielewicz.Oddana inwestycja to efekt współpracy dwóch samorządów - powiatu i miasta– Budowa ostatniego odcinka ul. Prymasa Józefa Glempa oraz przebudowa Górniczej kosztowały miasto 4,5 mln zł., z czego prawie połowa to środki pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych – dodał Artur Kisielewicz.Skrzyżowanie miało być gotowe w listopadzie. Powodem opóźnień była między innymi pandemia. Koszt inwestycji to prawie 6 mln zł. Do prac dołożył się samorząd województwa. Powiat wykupił grunty i pokrył koszty nadzorów inwestycyjnych.