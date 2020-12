Dr Paweł Rajewski: w szpitalach w święta rozpoczynamy akcję szczepień w naszym regionie

Polska czeka na pierwsze dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Fot. Nadesłana

Polska czeka na pierwsze dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Pierwsze 10 tysięcy dotrze do naszego kraju w drugim dniu świąt. Zostaną przetransportowane do 73 szpitali - w tym do 4 z naszego regionu.