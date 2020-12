Komunalnik nie dał rady, więc na stałe śmieci wywozić będzie ProNatura

Od nowego roku śmieci z bydgoskiego Śródmieścia, Bocianowa, Starego Miasta i Bielaw wywozić będzie ProNatura. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na obsługę sektora IV w Bydgoszczy.

Umowa z miejską spółką ma obowiązywać do końca 2023 roku. Miasto będzie mogło ją podpisać, jeśli w ciągu tygodnia od wyników przetargu nie odwoła się przegrana firma.O wywóz śmieci z sektora IV walczyły dwie spółki: miejska ProNatura i Remondis. Obie firmy zadeklarowały, że dysponują 11 pojazdami przeznaczonymi do wywozu odpadów spełniających normę emisji spalin Euro 6 lub wyższą. Pierwsza chciała świadczyć usługę za ponad 21 mln zł, oferta drugiej była wyższa - ponad 28 mln. Kryterium ceny okazało się kluczowe - po dokonaniu oceny ofert wybrano ProNaturę. Przypomnijmy, że od września miejska spółka tymczasowo odbierała odpady z centrum miasta. Zastępowała Komunalnika, który nie radził sobie z wywozem i mieszkańcy skarżyli się na bałagan. Miasto zdecydowało więc, że dolnośląska firma zniknie z IV sektora, tymczasowo powierzyło go ProNaturze, a następnie ogłosiło przetarg.Komunalnik nadal obsługuje dwa inne sektory obejmujące m.in. Nowy Fordon, Bydgoszcz Wschód-Siernieczek-Brdyujście, Smukałę, Czyżkówko i Osową Górę. Mieszkańcy wciąż się na niego skarżą. Kary nałożone na firmę przez miasto opiewają na ok. 4 mln 300 tys. zł. Ratusz podtrzymuje, że nie wyklucza zerwania umowy z Komunalnikiem.