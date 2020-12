Nie mogą zobaczyć bliskich, więc nagrali dla nich życzenia na święta

Osadzeni w Zakładzie Karnym w Koronowie przekazują życzenia świąteczne dla swoich bliskich w formie zapisanych dźwięków. Utrwalone na płytach CD zostały rozesłane do ich rodzin.

- Boże Narodzenie to dla wielu Polaków najważniejsze święto w roku. W zakładzie karnym świąteczny czas wygląda jednak inaczej, niż poza murami więzienia - to nie rodzinne przygotowania, pełne tradycji i zwyczajów, a szereg inicjatyw świątecznych, organizowanych dla skazanych odbywających karę pozbawienia wolności – czytamy na stronie Służby Więziennej. - Z uwagi na brak możliwości widzeń w jednostkach penitencjarnych spowodowanych pandemią, skazani pamiętają o bliskich i ślą życzenia zza krat.Wychowawca do spraw kulturalno-oświatowych w Zakładzie Karnym w Koronowie zorganizował akcję polegającą na nagraniu wypowiadanych przez skazanego życzeń bożonarodzeniowych - kierowanych do swoich bliskich, które zostały utrwalone na płycie CD, a następnie wysłane przez osadzonego do swoich najbliższych. - Realizacja nagrań odbywała się w świetlicach oddziałów mieszkalnych, indywidualnie, z zachowaniem obecnie panującego reżimu sanitarnego – podkreślają funkcjonariusze. - Rodzina często ponosi negatywne konsekwencje braku bliskości oraz bezpośredniego kontaktu ze skazanym. Otrzymanie takich życzeń to możliwość pośredniego kontaktu z najbliższymi, jednocześnie sprzyja resocjalizacji i readaptacji skazanych w zakresie integracji rodzin - informują.