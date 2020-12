"Czekamy na Ciebie" - mówili dziś (21.12.) do swojej koleżanki znajomi ze studiów i z Wojsk Obrony Terytorialnej. Dominika z Wybranowa pod Janowcem Wielkopolskim, 8 miesięcy temu przygotowywała się do maratonu. Podczas ćwiczeń poczuła się źle. Doznała wylewu, po którym straciła sprawność. Przed świętami koledzy postanowili podnieść ją na duchu.

Mówi szer. Paulina Ozdowska, p.o. rzecznika prasowego 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.- Dominika jest jedną z nas. Chcemy jej przypomnieć, że nie jest sama. Liczymy, że wyzdrowieje. Śpiewamy jej kolędę "Bóg się rodzi". Mam nadzieję, że to symbol i dobre przesłanie.I Dominika, i przyjaciele, byli wzruszeni spotkaniem:- Dominika to nasza dobra koleżanka: pomocna, wesoła, brakuje jej nam. Chcieliśmy jej pokazać, że wspieramy ją w tym wszystkim...- Wczoraj już płakałam domu, ale jest dobrze. Dominika już jest na prostej, będzie coraz lepiej...Trwa zbiórka na leczenie i rehabilitację Dominiki - można wpłacać pieniądze na subkonto fundacji DUM SPIRO SPERO. Szczegóły na naszej stronie internetowej. A więcej o Dominice i jej życiu usłyszą Państwo w pierwszy dzień świąt 25 grudnia, po 16:30 w audycji "Nasz mały świat."Zbiórka została zorganizowana przez siostrę Dominiki - Nataszę we współpracy z Fundacją DUM SPIRO SPERO (KRS 000204960). Subkonto na, które można wpłacać środki to: 4012 4011 8311 1100 1037 2612 84. W tytule przelewu należy wpisać - Dominika Zielińska