Toruńska firma Neuca: szczepionka Pfizer ma trafić do nas już 26 grudnia

Pierwszy transport szczepionek Pfizer ma trafić do nas już 26 grudnia, kolejny w pierwszym lub drugim tygodniu stycznia - przekazała w poniedziałek Sybilla Walczyk, rzeczniczka prasowa grupy Neuca, zajmującej się hurtową dystrybucją farmaceutyków.

– Neuca przystąpiła do dystrybucji szczepionek firmy Pfizer przeciwko COVID-19. Pierwszy transport ma trafić do nas już 26 grudnia. Kolejny - w pierwszym lub drugim tygodniu stycznia – poinformowała rzeczniczka.Dodała, że szczepionki będą przewożone specjalnym transportem do wyznaczonych do szczepień szpitali węzłowych w całym kraju. Jest ich w Polsce ponad 500. Pierwszy etap szczepień obejmuje personel medyczny oraz niemedyczny związany z dystrybucją leków oraz wyznaczone grupy pacjentów związane z bezpieczeństwem kraju.Neuca zajmuje się hurtową dystrybucją farmaceutyków. Na warszawskiej giełdzie notowana jest od 2004 r.