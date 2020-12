Prawie 200 choinek i tysiąc świątecznych paczek dla potrzebujących przygotowała bydgoska Caritas. Znalazły się w nich produkty spożywcze, słodycze, a dla osób starszych i samotnych także koperta życia.

Część darów trafiła w poniedziałek do podopiecznych z Bydgoszczy. Prawie 300 paczek czekało do odbioru w siedzibie Caritas Diecezji Bydgoskiej przy ul. Grodzkiej. Ich wydawanie odbywało się w reżimie sanitarnym. Były maseczki, dystans i dezynfekcja.- To, co widzimy to część tego, co zostało przygotowane przez współpracowników Caritas i wolontariuszy. Jesteśmy w ferworze wigilijnym. Co roku organizowaliśmy Wigilię miejską na ponad 2,5 tys. osób. Ten rok jest inny, więc inne obchody wigilijne – mówi ks. Wojciech Przybyła, dyrektor Caritas Diecezji Bydgoskiej. - Nie chcemy, aby zabrakło światła nadziei w postaci tych świątecznych darów – dodał.- Mam dwójkę dzieci, od kiedy zaczęła się pandemia, nie mam pracy – mówił jeden z mężczyzn, który odbierał świąteczną paczkę. - Jest ciężko, więc dobrze, że choć Caritas istnieje i jest możliwość jakiejkolwiek pomocy.