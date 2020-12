To już dziś! Godzinę po zachodzie Słońca na niebie rozbłyśnie Gwiazda Betlejemska! Jej rolę odegrają Jowisz i Saturn, które tylko w poniedziałek (21 grudnia) wieczorem zaświecą jako jeden jasny punkt na firmamencie.

Każdy może zobaczyć to gołym okiem. Warunkiem jest sprzyjająca pogoda. Po raz ostatni ten fenomen z terenu Polski można było podziwiać prawie 800 lat temu!Jowisza ujrzymy w postaci wyraźnego punktu niewysoko nad pd.-zach. horyzontem już pół godziny po zachodzie Słońca. Mniej więcej kwadrans po godz. 16.00 z ciemniejącego tła nieba tuż obok wyłoni się słabiej świecący Saturn. Oba obiekty są tak blisko, że oglądane gołym okiem niemal zlewają się w jeden punkt! W rzeczywistości dzieli je odległość setek milionów kilometrów, ale z perspektywy ziemskiego obserwatora planety zajmują tę samą pozycję na swych orbitach, stąd taki właśnie efekt. Kiedy na niebie zdarza się tak bliskie złączenie dwóch największych planet Układu Słonecznego, nazywamy to Wielką Koniunkcją.Spotkania Jowisza i Saturna na ziemskim firmamencie zdarzają się co ok. 20 lat, ale takiego zbliżenia nie było od stuleci. Wieczorem 21 grudnia obie planety mijają się w kątowej odległości zaledwie 1/5 wizualnych rozmiarów tarczy Księżyca w pełni. Tegoroczne ich złączenie odgrywa też rolę Gwiazdy Wigilijnej, a historia astronomii dowodzi, że dwa tysiące lat temu mogło również odegrać rolę Gwiazdy Betlejemskiej. Szczegóły tej historii przedstawia specjalnie przygotowany przez nas film:Posiadacze teleskopów mają nie lada gratkę, bowiem do Wigilii Jowisza i Saturna nawet przy dużym powiększeniu oglądamy w jednym polu! Jest to piękny widok, bo - oprócz jowiszowych pasów atmosferycznych i saturnowych pierścieni - widzimy wszystkie cztery galileuszowe księżyce, a także Tytana (największy księżyc Saturna). Następna Wielka Koniunkcja dostępna dla naszych oczu zdarzy się 15 marca 2080 roku - tym razem na porannym niebie. Nie traćmy czasu i patrzmy już teraz!