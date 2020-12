Prof. Lutosław Wolniewicz - fizyk, wybitny uczony, twórca szkoły obliczeń atomowo-molekularnych, były dyrektor Instytutu Fizyki UMK w Toruniu – zmarł 19 grudnia. Miał 90 lat.

UMK był jego głównym miejscem zatrudnienia aż do przejścia na emeryturę. Oprócz tego pracował na uniwersytetach w Chicago, Toronto, Guelph, Bielefeld i na Politechnice w Zurichu. Twórczość naukową kontynuował na emeryturze.- Rozwinięta w pracy doktorskiej teoria cząsteczki wodoru, traktowanej jako układ czterech ciał, stała się podstawą prac, jakie prowadził wspólnie z Włodzimierzem Kołosem w latach 1963-64 i 1967-68 na wydziale fizyki Uniwersytetu Chicago w zespole kierowanym przez Roberta S. Mullikena (laureata Nagrody Nobla) i Clemensa C. J. Roothaana. Uzyskany w tych pracach opis cząsteczki wodoru okazał się dokładniejszy od dającego się otrzymać w wyniku pomiarów doświadczalnych. Był to pierwszy w historii nauki tego rodzaju wynik dla molekuł – czytamy na stronie toruńskiego uniwersytetu. - Również późniejsze prace Lutosława Wolniewicza odznaczały się największą ze znanych w światowej literaturze dokładnością rezultatów numerycznych. Zostały docenione przez międzynarodową wspólnotę naukową. Należą do najczęściej cytowanych prac z fizyki teoretycznej i chemii kwantowej. Świetna znajomość wielu dziedzin matematyki i mistrzostwo w programowaniu owocowały też pracami prof. Wolniewicza w zakresie teorii laserów i dynamiki układów niehamiltonowskich.Lutosław Wolniewicz jest twórcą szkoły obliczeń atomowo-molekularnych. Jego uczniowie i współpracownicy działają w wielu ośrodkach naukowych na całym świecie. Wypromował czworo doktorów. Wszyscy uzyskali habilitacje, a dwoje zostało profesorami. W 1981 r. został pierwszym demokratycznie wybranym dyrektorem Instytutu Fizyki UMK. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień.