Od niedawna Schronisko dla zwierząt w Bydgoszczy może się pochwalić nowym sprzętem - komorą tlenową, dzięki której zwierzaki szybciej dochodzą do siebie po operacji, a także analizatorem krwi, który ratuje ich życie i zdrowie. To między innymi dzięki darczyńcom.

Tlenoterapia to jedna z metod dostarczania tlenu chorym zwierzakom. Stosuje się ją u pacjentów z widocznymi zaburzeniami oddechowymi lub np. po anestezji. Zaburzenia, które ograniczają dopływ tlenu, mogą prowadzić do niedotlenienia, a co za tym idzie również dysfunkcji narządów. Tym bardziej taka komora idealnie sprawdzi się w gabinecie weterynaryjnym.W bydgoskim schronisku niedawno taka komora się pojawiła i już zdaje egzamin. Korzystają z niej wszystkie zwierzęta po zabiegach chirurgicznych, m.in. po sterylizacjach, które przeprowadzane są pod narkozą. Patrząc na to, ile psów i kotów (już wysterylizowanych) idzie do adopcji, możemy mówić o ponad 100 zwierzakach w miesiącu!Dzięki wpłatom darczyńców, udało się zakupić również analizator krwi, na który regionalny OTOZ Animals zbierał pieniądze przez kilka ostatnich miesięcy. Jest to nowoczesny sprzęt ratujący zdrowie i życie zwierząt dzięki szybkiej diagnozie ich stanu zdrowia. W schronisku takiej analizie poddawane są m.in. wszystkie starsze psy, które z racji wieku mogą mieć różne schorzenia, a nie zawsze muszą być one widoczne.Schronisko można wspierać przez cały rok, wpłacając darowizny na konto: 03 1240 6452 1111 0010 4816 4671 (Bank PEKAO SA). Można też wspomóc placówkę pośrednio, nie wydając ani złotówki. Zbliża się okres rocznych rozliczeń podatkowych. Swój 1% można oddać właśnie na zwierzaki. Wystarczy w swoim picie wpisać: OTOZ Animals Bydgoszcz, KRS 0000069730.