Ponad 92 procent Polaków ma zapewniony dostęp do punktu szczepień blisko swojego domu. Narodowy Fundusz Zdrowa szczegółowo sprawdził wszystkie wnioski złożone do Narodowego Programu Szczepień.

Szczepienia blisko domu.

Jeszcze w grudniu placówki potwierdzą gotowość do szczepień.

Dodatkowe nabory w regionach

Nabór uzupełniający

Konsultacje dla placówek medycznych w oddziałach NFZ



W Kujawsko-Pomorskim Oddziale NFZ w Bydgoszczy przy ul. Łomżyńskiej 33 konsultanci będą dyżurować:

Do dyspozycji jest bezpłatny numer 989.

Informacja będzie udzielana w czterech językach:



Numer dla osób dzwoniących z Polski: 989

Dla osób telefonujących z zagranicy, oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: (22) 62 62 989