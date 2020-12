W innym miejscu, ale wrócą! Kłódki zakochanych w Bydgoszczy

Miasto ogłosiło przetarg na zagospodarowanie Rynku Kwiatowego. Wkrótce skwer nad Brdą u zbiegu ulic Grodzkiej i Bernardyńskiej zyska nowy element. To właśnie tam stanie artystyczna instalacja, na której zakochani będą mogli ponownie wieszać symbole swojej miłości.

Spichrza nad Brdą i wpisane w nie dwa serca - to ta instalacja zwyciężyła w konkursie i wkrótce stanie na skwerze przy moście Bernardyńskim. Rynek Kwiatowy nad Brdą pojawi się w nowej romantycznej odsłonie. Głównym jego elementem będzie 6-metrowa instalacja artystyczna, na której pojawią się kłódki zakochanych, zdemontowane wcześniej z mostu Kiepury przy Operze Nova. Podświetlana po zmroku instalacja została zaprojektowana tak, by można było na jej zawieszać kolejne symbole miłości. Oprócz tego uporządkowana zostanie znajdująca się wokół zieleń. Charakterystycznym miejscem będzie wierzba energetyczna, usytuowana w centralnej części Rynku Kwiatowego. Drzewo to nadaje się do tworzenia, rozmaitych form małej architektury np. pergoli lub altany. Pojawią się także nowe kwiaty i elementy małej architektury oraz ścieżki pieszo-rowerowe.Wybrany w przetargu wykonawca będzie miał pół roku na wykonanie instalacji, posadzenie nowej zieleni oraz budowę ścieżek. Nowy romantyczny zakątek na mapie Bydgoszczy powinien zostać udostępniony mieszkańcom w drugiej połowie 2021 roku.