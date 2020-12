W Bydgoszczy otwarta została nowa jadłodzielnia. To czwarte takie miejsce w mieście i drugie uruchomione przez Wyższą Szkołę Gospodarki. Mieści się na Okolu, przy ul. Naruszewicza 11.

Nowa jadłodzielnia będzie funkcjonowała w tzw. formule „kapsułowej”. To znaczy, że nie trzeba wchodzić do pomieszczenia. Wystarczy otworzyć drzwi i zostawić lub zabrać żywność. Będzie czynna 24 godziny na dobę - mówi Marta Sikora z bydgoskiej WSG.- W tej chwili priorytetowa jest sytuacja pandemiczna. Wielu ludzi nie chciało przywozić jedzenia do jadłodzielni, bo nie chciało wchodzić do budynku. Dlatego myśleliśmy jak to rozwiązać. Stąd ta szafa. Wejście jest z chodnika, nie ma żadnej kłódki. Wystarczy otworzyć szafę i wyjąć lub włożyć jedzenie - tłumaczy Marta Sikora.W Bydgoszczy oprócz otwartej dziś jadłodzielni działają jeszcze trzy takie miejsca: „Karmnik” przy siedzibie WSG przy ul. Królowej Jadwigi 14, „Wspólna Spiżarnia” przy Gdańskiej 79 i „Dobrodzielnia Wisła Stary Fordon” przy ul. Piekary 1.Jadłodzielnie to miejsca, gdzie każdy może przynieść żywność, którą chce podzielić się z innymi. W ten sposób marnuje się mniej jedzenia. Wszystko odbywa się nieodpłatnie i anonimowo.