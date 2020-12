Nie będzie wspólnego bydgosko - toruńskiego ZiT-u. To ostateczne - poinformował marszałek województwa. Każde z pięciu miast prezydenckich w regionie zbuduje wraz z okalającymi je gminami i częściowo powiatami miejskie obszary funkcjonalne (MOF) w ramach, których będzie realizowało wspólne projekty.

- W przypadku Bydgoszczy będzie to kształt obecnej Metropolii Bydgoszcz - stowarzyszenia, które zawiązało się wokół miasta. Toruń uzgodnił współpracę z gminami i powiatami nie tylko z powiatu toruńskiego, ale również chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego i aleksandrowskiego. Włocławek to powiat włocławski - ziemski z wszystkimi gminami. W przypadku Inowrocławia nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Tak więc w zgodzie i miłości będziemy wspólnie podejmować uchwałę - powiedział marszałek Piotr Całbecki.Przedsięwzięcia wspólne dla całego regionu będą wdrażane w ramach zupełnie nowej instytucji - Stołecznego Obszaru Rozwoju (SOR), za który będzie odpowiadał marszałek.- Będziemy dbać i rozwijać funkcje społeczne w województwie głównie te związane z Bydgoszczą a Toruniem - wyjaśnił Piotr Całbecki.Do tej pory funkcjonował wspólny bydgosko - toruński ZIT, z instytucją zarządzającą w Bydgoszczy. Od dłuższego czasu Bydgoszcz sygnalizowała, że nie chce sztucznego tworu i współpracy w tym zakresie z Toruniem.- To dobre rozwiązanie dla Bydgoszczy - tak o utworzeniu miejskich obszarów funkcjonalnych wokół pięciu miast prezydenckich w regionie oraz tzw. Stołecznego Obszaru Rozwoju zamiast wspólnego bydgosko-toruńskiego ZiT-u mówi Łukasz Krupa dyr. Biura Promocji Miasta i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Bydgoszczy.- Byliśmy zwolennikami współpracy na dotychczasowych zasadach, ale musieliśmy zrewidować nasze podejście - poinformował z kolei na trwającej online w Toruniu sesji Rady Miasta prezydent Michał Zaleski.Nowe rozwiązania dotyczące polityki terytorialnej zostaną zapisane w nowej strategii województwa i posłużą do podziału środków unijnych w nowej perspektywie.Radni województwa będą głosować nad strategią podczas sesji sejmiku 21 grudnia.