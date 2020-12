Rada Miejska Inowrocławia przyjęła przyszłoroczny budżet. Miasto przeznaczy 117 mln zł na pomoc społeczną i około 100 mln na oświatę. 64 mln zł zarezerwowano w 2021 r. na inwestycje.

- Będzie to część inwestycji kontynuowanych i przewidziane 34 mln zł na nowe, przy zaznaczeniu, że będą one realizowane przy wsparciu środkami zewnętrznymi. To m.in. poszukiwanie wód termalnych. Na przebudowę dróg i budowę nowych ulic, chodników i parkingów przeznaczymy 22 mln zł, na gospodarkę komunalną 6 mln zł. Ten budżet będzie budżetem bezpiecznym, ale będzie to na pewno budżet trudny - mówi Tomasz Marcinkowski, przewodniczący inowrocławskiej rady miejskiej Tomasz Marcinkowski.Miasto odczuwa skutki pandemii, a także zmiany w podatkach i płacy minimalnej.Przeciw projektowi budżetu głosowali radni Zjednoczonej Prawicy. W dokumencie zabrakło pieniędzy na wymianę starych pieców - mówi radny Solidarnej Polski Damian Polak.- Z dnia na dzień pogarsza się jakość powietrza w Inowrocławiu. Miejska dotacja mogłaby wesprzeć rządowe programy, tym bardziej, że prezydent kilka lat temu obiecał mieszkańcom Mątew, że taka dotacja nie zostanie usunięta z budżetu. Miasto zarządzane jest przez Platformę, ale - niestety - w cudzysłowie obywatelską. W projekcie budżetu miasta brak budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście. Taka decyzja jest sygnałem, że prezydent woli sam decydować co, gdzie i kiedy jest potrzebne - argumentował radny Damian Polak.Budżet Inowrocławia na 2021 rok zakłada dochody w kwocie 391,57 mln zł. Wydatki ukształtowane są na poziomie 402,85 mln.- Projekt budżetu na 2021 r. opracowywany był w szczególnie trudnych warunkach. Mam nadzieję, że mimo wszystko uda nam się zrealizować zapisane w nim pozycje, szczególnie te, dotyczące dalszego rozwoju miasta, poprzez realizację zaplanowanych inwestycji – powiedziała skarbnik Inowrocławia Dorota Rutkowska.W projekcie zostały zapisane inwestycje rozpoczęte w mijającym roku, takie jak budowa chodników, parkingów i ścieżek rowerowych, przebudowa ul. Magazynowej, wykup mieszkań, modernizacja budynków mieszkalnych, montaż kamer na terenie miasta, remonty w szkołach i przedszkolach, oświetlenie terenów Miasta oraz doświetlenie przejść dla pieszych. W planach wydatkowych, na kontynuację tych zadań w 2021 roku zaplanowano ponad 28 mln zł. Zagwarantowano również środki m.in. na funkcjonowanie szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury, na politykę społeczną i utrzymanie dróg, a także na dodatkowe patrole policji.W przyszłorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki na nowe inwestycje: przebudowę ulic Pięknej, Kwiatowej i Spokojnej oraz przebudowę ul. S. Ranusa i ul. ks. P. Wawrzyniaka. W miejskim projekcie budżetu znalazły się również środki na poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych (pod warunkiem 100 proc. dofinansowania zewnętrznego) oraz na zakup nowych wiat przystankowych. Na te inwestycje projekt budżetu zakłada prawie 34 mln zł. ​Zapewnione zostały środki na funkcjonowanie 12 szkół podstawowych, 4 przedszkoli publicznych, 5 przedszkoli przy szkołach podstawowych oraz 15 przedszkoli niepublicznych.Łącznie na oświatę zaplanowano wydatki na poziomie prawie 100 mln zł. Na pomoc społeczną w przyszłorocznym budżecie zaplanowano prawie 118 mln zł, natomiast na komunikację miejską blisko 13 mln zł.Podczas XXXII sesji Rady Miejskiej Inowrocławia przyjęto uchwałę zmieniającą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Inowrocławia na lata 2020-2033. Zagłosowano również za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla policji. W 2021 roku miasto przeznaczy blisko 200 tysięcy złotych na dodatkowe patrole policji.Radni zatwierdzili również plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024 oraz Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.