Zbiórka krwi w Toruniu i Solcu Kujawskim

Krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy . Fot. Archiwum

Krew będzie dziś (17 grudnia) można oddać przed Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. To tradycyjna akcja, która rozpoczęła w 2017 roku. Krwiobus Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy staje przed urzędem raz w miesiącu.

Krwiobus będzie czekał na krwiodawców od 13:00 do 17:00. Będą zachowane dodatkowe środki ostrożności. Dawcy będą przyjmowani pojedynczo i jest jeszcze prośba, by nie zgłaszały się osoby, które ostatnio mogły mieć kontakt z zakażonymi koronawirusem.



Podobna akcja odbędzie się także w Solcu Kujawskim przy hali OSiR. Dla oddających krew będą prezenty od leśników.



Akcja krwiodawstwa pod hasłem „Choinka od Wampirka” w Solcu Kujawskim rozpoczęła się o godz. 9:00, potrwa do 14:00.