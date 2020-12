50 tysięcy jednorazowych maseczek to prezent dla Bydgoszczy od partnerskiego, niemieckiego miasta Mannheim. Trafią do Szpitala Miejskiego i miejskich instytucji pomocy społecznej.

30 tysięcy maseczek z Mannheim otrzyma Szpital Miejski w Bydgoszczy. - Pozostałe 20 tys. będzie rozdysponowane dla Domu Pomocy Społecznej, Zespołu Żłobków Miejskich, Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – mówi Agnieszka Bańkowska, dyrektor Biura Zdrowia i Polityki Społecznej bydgoskiego ratusza.- W tych trudnych czasach każda maseczka jest na wagę złota, więc te 30 tysięcy z darowizny od partnera miasta Bydgoszcz to dla nas duża ulga w zakupach – mówi Anna Lewandowska, dyrektor Szpitala Miejskiego. - To jednocześnie zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Jak dodaje, miesięcznie szpital zużywa około 8,5 tys. maseczek.Partnerstwo Mannheim z Bydgoszczą w przyszłym roku będzie obchodzić 30-lecie istnienia. - To czas faktycznej przyjaźni między naszymi miastami: mieszkańcami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi, samorządami. Jakość relacji partnerskich najlepiej weryfikują trudne czasy, takie jak pandemia. Chciałbym serdecznie podziękować miastu Mannheim za gest wsparcia i niezwykle cenną inicjatywę. Dziękuję bardzo za ten gest solidarności i przyjaźni. To dla nas bardzo ważne – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.