Brodniccy policjanci pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności tragicznego w skutkach zdarzenia drogowego, do którego doszło dzisiaj (16.12.) w Brodnicy przy rondzie Olsztyńskim.Około godziny 9.00 brodniccy policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku przy rondzie Olsztyńskim w Brodnicy. Policjanci ruchu drogowego wstępnie ustalili, że 67-letnia piesza z niewyjaśnionych przyczyn dostała się pod pojazd ciężarowy z naczepą, po czym przebywając pod pojazdem została przeciągnięta do ronda Toruńskiego. Niestety, kobieta zmarła.Kierowca najprawdopodobniej nie wiedząc, że doszło do tragedii odjechał z miejsca. Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Brodniccy policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają okoliczności zaistniałego zdarzenia.