- Noszenie maseczki jest bardzo niewielkim wyrzeczeniem w porównaniu z kłopotami, które przeżywają przedsiębiorcy — mówiła poseł Anna Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości, która była gościem Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.

- Czy naprawdę dla nas takim ogromnym wyzwaniem jest noszenie tej maseczki? Czy to jest naprawdę taki wielki trud? Nie potrafię zrozumieć, czy takim wielkim wyzwaniem jest dezynfekcja, czy nawet trzymanie pewnego dystansu? To jest naprawdę niewielki trud w porównaniu z tym, z czym chociażby dzisiaj zmagają się przedsiębiorcy, którzy muszą, niestety, ograniczać swoją działalność, którzy pragną jak najszybszego powrotu do normalnego funkcjonowania. Także tego chcemy - mówiła posłanka Anna Kwiecień w porannej Rozmowie Dnia.Posłuchaj całej Rozmowy Dnia: TUTAJ