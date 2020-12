Wolontariat w czasie koronawirusa: sanepid potrzebuje wsparcia

To propozycja dla studentów kierunków: administracja, zarządzanie, prawo, a także kierunków technicznych. Żacy mogą wesprzeć Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne z całego województwa, które poszukują wolontariuszy.

Chętni do odbycia wolontariatu z UKW mogą się zgłaszać w następujących miejscach:Bydgoszcz: Ewa Chrzanowska PPIS w Bydgoszczy tel.728-874-383Brodnica: Danuta Kowalkowska-Szramaka PPIS w Brodnicy tel.56- 69-749-73Lipno: Anna Żebrowska PPIS w Lipnie tel. 54-287-32-24Włocławek: Magdalena Fejdowska PPIS we Włocławku tel. 54-411-38-40Studenci mają wykonywać prace administracyjne.Podobna oferta skierowana była do studentów UTP z kierunków technicznych i informatycznych.Miejscowości, do których zapraszano studentów UTP to:Aleksandrów KujawskiBydgoszczBrodnicaGolub-DobrzyńGrudziądzInowrocławLipnoMogilnoSępólno-KrajeńskieTucholaWłocławekWąbrzeźno