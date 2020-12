Tragiczny finał rodzinnej kłótni pod Gniewkowem. Zarzut zabójstwa swojego brata z zamiarem ewentualnym usłyszała 40-letnia Monika W.

Do zbrodni doszło w Skalmierowicach w powiecie inowrocławskim. Zwłoki 48-letniego mężczyzny ujawniono w niedzielę w godzinach wieczornych.– Podejrzana przyznała się do winy – przekazała Polskiemu Radiu PiK prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.– Miała ona popełnić to przestępstwo zadając pokrzywdzonemu co najmniej pięć ciosów nożem, powodując obrażenia okolic klatki piersiowej skutkujących zgonem. W chwili zatrzymania podejrzana była pod wpływem alkoholu. Między Moniką W. a bratem w przeszłości już miało dochodzić do sprzeczek, kłótni i awantur. Z uwagi na surowość grożącej kary oraz obawy matactwa procesowego prokurator podjął decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanej tymczasowego aresztowania – dodała Agnieszka Adamska–Okońska.Podejrzanej grozi dożywocie.