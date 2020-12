Nowe ustalenia w sprawie wyłudzeń w inowrocławskim ratuszu

Do 230 tys. zł wzrosła kwota wyłudzeń z inowrocławskiego ratusza w tzw. „aferze fakturowej”.

Zarzuty w tej sprawie usłyszało ponad rok temu 16 osób - pracownicy wydziału kultury, promocji i komunikacji społecznej, w tym była naczelnik tego wydziału i jednocześnie rzeczniczka prezydenta oraz współpracujący z urzędem przedsiębiorcy.– Kilku z podejrzanych już usłyszało zarzuty, które uzupełniono o kolejne czyny dotyczące oszustwa przy przedkładaniu do urzędu faktur dotyczących usługi nie świadczonej na rzecz urzędu, tj. wyłudzenie około 30 tys. zł. W latach 2015-2017 doszło do przekroczenia uprawnień przez pracowników urzędu. Dokumenty to właśnie faktury wystawione na rzecz urzędu miasta przez współpracujących z urzędnikami przedsiębiorców. To są kolejne czyny w ramach ustalonego wcześniej mechanizmu – powiedziała Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. O nowych ustaleniach poinformował portal INO.ONLINE. Miasto odmówiło komentarza.