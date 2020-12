Wesprzyj restauracje i zamów jedzenie czyli akcja „zamawiamy gastro”

Bydgoszczanie mogą wesprzeć restauratorów. W związku z jesienną falą koronawirusa i trwającym kolejnym gastronomicznym zamknięciem lokale walczą o przetrwanie.

Restauratorzy mogą wydawać posiłki wyłącznie na wynos lub z dostawą do domu. Do zamawiania jedzenia w ten sposób zachęca klientów Przemysław Markiewicz, organizator akcji #zamawiamygastro w Bydgoszczy.– Celem akcji „Zamawiamy gastro” jest zachęcenie społeczeństwa do korzystania z usług gastronomicznych. Restauracje mocno ucierpiały, więc wyszedłem z inicjatywą pomocy i wsparcia ich poprzez zamówienia. Jako mieszkańcy Bydgoszczy właśnie w taki sposób możemy im pomóc – dodał Przemysław Markiewicz.