Sanepid nie nałoży kary na organizatorów urodzin Radia Maryja

Po wyjaśnieniach złożonych przez organizatorów 29. urodzin Radia Maryja, z których wynikało, że podczas Mszy św. w toruńskim sanktuarium przestrzegano obostrzeń epidemicznych, sanepid zdecydował, że kary nie będzie.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu otrzymał wyjaśnienia, dotyczące obchodów urodzin Radia Maryja w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Wynika z nich, że nie naruszono reżimu sanitarnego i obostrzeń podczas uroczystości, a organizator zapewnił odpowiednie warunki dla wszystkich uczestników - informuje Łukasz Betański, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.Z odpowiedzi toruńskiej policji wynika, że funkcjonariusze realizowali zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas urodzin Radia Maryja. - Żaden z uczestników wydarzenia nie został ukarany mandatem ani upomnieniem za łamanie zasad sanitarnych. Funkcjonariusze pełniący służbę nie odnotowali także żadnych innych naruszeń obostrzeń - podkreślił rzecznik wojewódzkiego sanepidu.Organizatorzy przekazali sanepidowi informację, że liczba uczestniczących we Mszy świętej nie przekraczała limitu 1 osoby na 15 metrów kwadratowych. - Ponadto wszystkie osoby, z wyjątkiem tych sprawujących kult religijny, miały zasłonięte usta i nos. Podczas trwania uroczystości zapewnione zostały dozowniki z żelami oraz płynami do dezynfekcji rąk. Dodatkowo świątynia została wywietrzona zarówno przed, jak i po liturgii. Na terenie sanktuarium umieszczono także tablice informujące o obowiązujących obostrzeniach i ograniczeniach sanitarnych - wskazał Betański.Dodał, że organizatorzy wskazali również na prawidłowe zorganizowanie uroczystości, co potwierdziła ich zdaniem postawa policji, która zabezpieczała wydarzenie i nie miała do jego przebiegu żadnych wątpliwości oraz uwag. - W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu nie nałoży kary na organizatorów uroczystości - zakończył Betański.W obchodach 29. urodzin Radia Maryja w Toruniu uczestniczyli m.in. szef MON Mariusz Błaszczak oraz minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zawiadomienie do prokuratury ws. możliwego łamania obostrzeń epidemicznych skierowała toruńska posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.