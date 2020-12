Betlejemskie Światło Pokoju od niedzieli jest w naszym regionie. We wtorek dotarło do Polskiego Radia PiK w Bydgoszczy.

Sztafeta Światła zaczyna się w Betlejem - w Grocie Narodzenia Pańskiego. To w tym miejscu każdego roku odpalany jest płomień niesiony przez skautów, który w wielkiej sztafecie obiega świat. W jego przekazywanie mieszkańcom naszego regionu zaangażowani są harcerki i harcerze z Kujawsko-Pomorskiej Chorągwi ZHP oraz najmłodszej organizacji harcerskiej w naszym województwie - Związku Harcerstwa Pomorza i Kujaw z Bydgoszczy.- Nasza organizacja działa przede wszystkim na terenie powiatu bydgoskiego, więc roznosimy światło w Bydgoszczy, po terenie gminy Nowa Wieś Wielka i gminy Białe Błota – mówi harcmistrz Maciej Sas z ZHPiK. - Już trafiło do domów naszych harcerzy, teraz będziemy przekazywać je do urzędów. Wszystko niestety musimy robić w reżimie sanitarnym, więc jest to dosyć niecodzienne przekazywanie, bo na zewnątrz - nie wchodzimy do budynków. Zostawiamy światło pod drzwiami, wszystko wygląda bardzo symbolicznie – dodaje.Betlejemskie Światło Pokoju jest w tym roku roznoszone pod hasłem „Światło służby". Ma być inspiracją dla wszystkich do niesienia bezinteresownej pomocy oraz wezwaniem do wspólnej pracy, działania na rzecz lokalnej społeczności i jej otoczenia. W niedzielę (20 grudnia) będzie przekazywane bydgoszczanom - w kościele pw. Bożego Ciała przy ul. Jesionowej oraz mieszkańcom gminy Nowa Wieś Wielka i powiatu bydgoskiego - w kościele parafii pw. NMP Królowej Polski w Brzozie Bydgoskiej.