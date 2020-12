Ekipa remontowa ze Szwederowa rozpaliła ognisko z poremontowych śmieci. Płonęły płyty meblowe, folia budowlana. Palacze pomagali sobie gazowym palnikiem do papy.

Strażnicy miejscy z grupy specjalistycznej Eko Patrol jechali własnie przez Szwederowo, gdy zauważyli mnóstwo dymu, dość poważnie ograniczającego widoczność kierowcom.Okazało się, że w ogrodzie jednej z posesji, w ogromnym metalowym kontenerze jakiś mężczyzna palił odpady: płyty meblowe, opakowania po żywności, folie budowlane, odpady bio. Żeby podtrzymać ogień, palacz pomagał sobie gazowym palnikiem do papy.Większość palonych śmieci to były pozostałości po zakończonych pracach budowlano – remontowych, a kontener stał bardzo blisko budynków mieszkalnych, co stwarzało zagrożenie pożarem.Mężczyzna został ukarany maksymalnym mandatem karnym za tego rodzaju wykroczenie (500 zł) oraz otrzymał polecenie natychmiastowego zgaszenia płomieni.