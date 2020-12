Śledczy zatrzymali osobę podejrzewaną o zabójstwo pod Gniewkowem - ustaliło Polskie Radio PiK. Zwłoki zostały znalezione w niedzielę (13.12.) w godzinach wieczornych, w Skalmierowicach, w powiecie inowrocławskim (pod Gniewkowem).

O szczegółach mówi prokurator Agnieszka Adamska-Okońska, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.- Zmarły to 48-letni mieszkaniec tej miejscowości. Na ciele denata ujawniono rany kłute, które wskazują na to, że zgon był efektem działania innej osoby. W sprawie aktualnie przesłuchiwani są członkowie rodziny i sąsiedztwo. Zatrzymano jedną z osób. Trwają teraz czynności, które mają na celu ustalenie roli tej osoby w tym zdarzeniu - to niewykluczone. Na miejscu zabezpieczono ślady między innymi przedmiot - nóż, który mógł być narzędziem zbrodni.Prokurator zlecił sekcję zwłok. Do sprawy będziemy wracać.