Port Lotniczy Bydgoszcz: Ryanair przywraca połączenia z regionem

Przewoźnik wraca na bydgoskie niebo od czwartku, 17 grudnia. Są jednak pewne obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. I jeszcze ważna aktualizacja: po 11 stycznia część tych połączeń znów zniknie.

Od czwartku 17 grudnia Ryanair przywraca połączenia z i do Bydgoszczy. Oto siatka lotów brytyjskiego przewoźnika:- Dublin od 17.12- Londyn - Luton od 18.12- Londyn - Stansted od 18.12- Birmingham od 19.12Uwaga! Ten rozkład obowiązuje jedynie w ograniczonym czasie. Na stronie PLB zamieszczono aktualizację siatki połączeń. Wynika z niej, że:- rejsy do i z Dublina zostają zawieszone w terminie 11.01-02.02.2021- rejsy do i z Londynu - Luton zostają zawieszone w terminie 11.01-04.02.2021- rejsy do i z Londynu Stansted zostają zawieszone w terminie 11-31.01.2021Rezerwacje biletów możliwa jest na stronie na stronie www.ryanair.comPo przylocie do Polski z UK nie ma obowiązku kwarantanny, natomiast po przylocie z Polski do Anglii możemy skrócić 14-dniową kwarantannę do 5 dni - konieczny jest negatywny wynik testu na obecność Covid-19.