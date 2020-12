Linia Chełmża-Bydgoszcz: pociągi nie kursują, kiedy pojawią się autobusy?

Ciąg dalszy kolejowych zawirowań. W poniedziałek nie wyjechały pociągi z Chełmży do Bydgoszczy. Mimo zapewnień władz regionu, nie uruchomiono tam także komunikacji zastępczej.

Jak informowaliśmy, samorząd województwa w ostatniej chwili porozumiał się z przewoźnikami na obsługę linii na Kujawach i Pomorzu, zawieszając przy tym z powodu oszczędności część połączeń. W poniedziałek na linii 209 z Chełmży do Bydgoszczy przestały kursować pociągi. Miała jeździć komunikacja zastępcza, ale autobusów nie ma. Kiedy się pojawią?- Ne pewno w tym tygodniu, nie wiem czy to będzie jutro czy pojutrze, w zależności od tego, jak to się uda zrobić technicznie - tłumaczy Tomasz Moraczewski, dyrektor departamentu transportu Urzędu Marszałkowskiego. - Proszę pamiętać że ostatnią umowę podpisywaliśmy w sobotę wieczorem, więc logistycznie nie mogliśmy wcześniej porozumieć się z operatorami.Ruch kolejowy między Chełmżą- Bydgoszczą ma zostać przywrócony 18 stycznia, kiedy młodzież wróci do szkół. Pociągi nie pojadą już natomiast linią 201 Wierzchucin- Lipowa Tucholska. - Tam wspólnie z samorządami gminnymi opracowujemy komunikację autobusową, która dowiezie pasażerów do Wierzchucina i Śliwic od końca ferii – mówi Tomasz Moraczewski.W nowym rozkładzie jazdy nie ma także połączeń na linii Włocławek-Kutno.