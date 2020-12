50 choinek czeka na krwiodawców w Bydgoszczy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa przy ul. Markwarta w Bydgoszczy. Akcja „Choinka od wampirka" organizowana jest we współpracy z leśnikami.

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy akcja odbywa się już po raz drugi i cieszy się popularnością. - Zapraszamy do oddawania krwi i pobrania świątecznych choinek. To ma być bardziej podziękowanie dla osób, które dzielą się swoją krwią, niż zachęta – mówią pracownicy Centrum. - Natomiast nie ma co ukrywać, że w dniach, gdy są prezenty od nas czy naszych partnerów, frekwencja jest wyższa. Dzisiaj też jest sporo dawców, co nas bardzo cieszy. Natomiast nie jest to ostatnia niespodzianka, którą w tym roku przygotowaliśmy – zapowiadają.Choinki za krew będzie można dostać także w czwartek (17 grudnia) podczas akcji przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu - w godz. 13.00-17.00 oraz w Solcu Kujawskim przy hali OSiR - w godz. 9.00-14.00.