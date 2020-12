Europoseł PiS o wywalczonych pieniądzach z UE: „Wygraliśmy mecz, kolejny za pasem”

770 miliardów złotych dostanie Polska z unijnego budżetu do roku 2027 oraz z funduszu odbudowy po pandemii. - Większych pieniędzy dla Polski już nie będzie, bo za kilka lat staniemy się płatnikiem netto - czyli będziemy do unijnej kasy więcej wpłacać niż dostawać - mówił Ryszard Czarnecki. Europoseł z PiS był gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

Marcin Kupczyk: Podczas szczytu EU unijni liderzy porozumieli się m.in. w sprawie wieloletniego budżetu. Jeśli chodzi o Polskę, to w finansach oznacza to 132 miliardy euro dotacji, 32 miliardy euro tanich pożyczek, 770 miliardów, jeśli chodzi o złotówki. Porozumienie było możliwe, bo Polska i Węgry wycofały swój ewentualny sprzeciw. Dużo czy mało tych pieniędzy? Jak możemy je wykorzystać, bo kwoty mogą zawrócić w głowie?

Mówił Pan, że przez najbliższych przynajmniej osiem lat będziemy jeszcze ciągle więcej otrzymywać, niż wpłacać. Za osiem lat może nam wzrosnąć liczba eurosceptyków i różnie może być w przyszłości. Czy zostaniemy w Unii po ośmiu latach? Wyobraża Pan sobie, że za dziewięć lat zaczniemy z niej wychodzić?

„Kolejna część suwerenności Polski została oddana” - mówią politycy Konfederacji. Podobnie wypowiada się Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski, który wchodzi w skład rządzącej Polską Zjednoczonej Prawicy. Uważa Pan, że oddajemy naszą suwerenność w zamian za - nawet pokaźną - ale garść pieniędzy?

Ryszard Czarnecki: To są największe pieniądze w historii Polski otrzymane z Unii Europejskiej. Już nigdy tak duże nie będą z prostego powodu - w Polsce rośnie PKB na głowę mieszkańca. Coraz bardziej osiągamy kryteria zamożności unijnej. W efekcie rośnie też nasza składka członkowska do Brukseli. W tej chwili wynosi 4,5 mld euro. Na koniec siedmioletniej perspektywy budżetowej wyniesie 6 mld 250 mln euro, a pod koniec tej dekady - może za 9 lat - Polska stanie się płatnikiem netto, a więc krajem, który będzie utrzymywał Unię Europejską. Nasza składka członkowska będzie większa niż to, co będziemy otrzymywać z UE na różnego rodzaju projekty. Warto Polaków uprzedzić wcześniej, że Polska stanie się płatnikiem netto – tak, jak teraz są Niemcy, Holandia, Francja, Belgia, Szwecja, Austria i inne kraje. Będzie to sytuacja inna niż dotychczas, kiedy Polska liczyła na pieniądze z Unii i je pilnie przeliczała.Teraz jesteśmy na wielkim plusie, a weto służyło wyeliminowaniu takich zapisów, które mogłyby spowodować, że przez „widzimisię polityczne” zabrano by nam te pieniądze. To na pewno sukces, natomiast zwracam uwagę, że w ostatnim czasie Unia potrafiła dosyć bezceremonialnie obchodzić traktaty, które sama ustanawiała, albo je naginać lub wręcz łamać. Przypomnę, że 4,5 miesiąca temu na drugim lipcowym szczycie UE uzgodniliśmy już kwestie budżetowe i to z taką formułą „praworządnościową”, która nie miała skutkować jakimiś groźnymi dla Polski konsekwencjami. Potem to porozumienie zostało podarte przez Parlament Europejski i Prezydencję Niemiecką. Wynika więc z tego, że to co dziś jest przyjęte i słusznie ogłoszone za duży sukces, być może będzie kwestionowane za jakiś czas przez instytucje unijne czy kraje. Na chwilę obecną - jest sukces, wygraliśmy mecz, ale kolejny pewnie za pasem.- Tylko stwierdzam fakt, że za osiem-dziewięć lat będziemy więcej dawać składki członkowskiej, niż brać. Ludzie myślą kieszenią, to nie jest nic dziwnego, zawsze tak było w historii, więc zapewne wtedy liczba eurosceptyków w Polsce wzrośnie. Zależy to też od Unii, bo mam wrażenie, że obecna jest trochę inna, niż ta, do której wchodziliśmy. Wiele spraw załatwia się siłowo i to się wielu ludziom nie podoba. Natomiast nie sądzę, aby była kwestia wychodzenia Polski z Unii. (…)- Na pewno dobrze, że osiągnęliśmy sukces, wywalczając tak olbrzymie kwoty finansowe, natomiast konkluzje szczytu UE są dla nas korzystne, bo nie generują możliwości formalno-prawnych zabrania nam tych środków. Natomiast czy będzie to utrzymane w przyszłości? Znam UE od podszewki i takiej gwarancji nie złożę. Na pewno rośnie w Polsce liczba tych, którzy UE z różnych względów bardzo uważnie patrzą na ręce, nie ufają jej. (...)