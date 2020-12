Uroczystości i msza w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Przed kościołem jezuitów na Placu Kościeleckich w Bydgoszczy, z okazji rocznicy ogłoszenia stanu wojennego, kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem złożyli przedstawiciele Solidarności i Stowarzyszenia Represjonowanych w PRL.

Przemówienie wygłosił prezes tego stowarzyszenia Jan Raczycki.– Do dziś, po 31 latach trwania III RP, lustracji i dekomunizacji nie przeprowadzono, o to mamy pretensje do Zjednoczonej Prawicy. Żaden zbrodniarz komunistyczny nie został ukarany. Dopiero w 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o pomocy dla represjonowanych w stanie wojennym. Ustawa ta, mimo pewnych naszych zastrzeżeń, służy nam pomocą, za to jesteśmy temu rządowi wdzięczni – powiedział Jak Raczycki.Po tej uroczystości, o 12.30 odprawiono została „Msza św. w intencji Ojczyzny”.