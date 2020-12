Radziejowscy policjanci poszukują podejrzanego o kradzież z włamaniem do sklepu. Fot. Zrzut ekranu

Radziejowscy policjanci poszukują podejrzanego o kradzież z włamaniem do sklepu. Mężczyznę w kominiarce nagrały kamery monitoringu. Wszystkie osoby, które posiadają informacje, mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, proszone są o kontakt pod nr tel. 47 75 37 200.

Do przestępstwa doszło w nocy (11.12.20 r.) w sklepie ze sprzętem RTV przy ul. Komunalnej w Radziejowie. Nieznany mężczyzna po pokonaniu zabezpieczeń, włamał się do sklepu, skąd ukradł sprzęt komputerowy. Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu.Wszystkie osoby, które posiadają informacje, mogące pomóc w ustaleniu tożsamości mężczyzny na filmie, proszone są o kontakt z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie pod nr tel. 47 75 37 200 lub sekretariatem wydziału kryminalnego od poniedziałku do piątku w godz.8-15 tel.477537206;email: epuap-radziejow@bg.policja.gov.pl.