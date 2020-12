Jest umowa! Pociągi w kujawsko-pomorskim wyjadą 13 grudnia na tory

Pasażerowie mogą odetchnąć z ulgą. Polregio podpisało umowę z samorządem województwa. - Będą jednak ograniczenia kursów - informuje Dominik Lebda, rzecznik prasowy Polregio.

- Nowa umowa opiewa na kwotę nieco ponad 52 milionów złotych, wystarczy na obsługę zaledwie 2 milionów pociągokilometrów, jest to o ponad milion pociągokilometrów mniej, niż w ubiegłych latach. Na wielu trasach województwa pojedzie po prostu mniej pociągów. Na ten moment połączenia Polregio będą realizowane na linii : Kutno - Piła Głowna, Chorzów - Batory - Tczew oraz Poznań - Wschód - Skandawa - mówi Dominik Lebda, rzecznik prasowy Polregio.Przewozy objęte umową będą realizowane na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych i odcinkach linii kolejowych:Linia nr 18 Kutno – Piła Główna: odcinek od granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem łódzkim do stacji Wyrzysk Osiek,Linia nr 131 Chorzów – Tczew: odcinek od stacji Inowrocław do granicy województwa kujawsko-pomorskiego z województwem pomorskim. Całkowicie zrezygnowano z ruchu na linii Włocławek – Kutno oraz Laskowice Pomorskie – Smętowo. Zelektryfikowana linia Bydgoszcz – Laskowice Pomorskie w całości została od 13.12.2020 przekazana do obsługi innemu przewoźnikowi pod trakcję spalinową (źr. rynek-kolejowy.pl)Od niedzieli, 13 grudnia, będzie obowiązywać nowy rozkład jazdy. Zlikwidowano w nim połączenia m.in na linii Włocławek-Kutno.