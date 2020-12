Po tragicznym wypadku, ponad 5 godzin trwało usuwanie TIR - a z rowu

Nakło nad Notecią, 12.12.2020. Wyciąganie z rowu i rozładunek ciężarówki po wypadku w Nakle nad Notecią, 12 bm. Do wypadku doszło w nocy z 11 na 12 bm. na drodze krajowej numer 10. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, wskutek czego jedna osoba zginęła, a jedna została ranna. /fot. PAP/Tytus Żmijewski

Do wypadku doszło 11 grudnia w nocy. Osobowe audi wjechało na skrzyżowaniu przed rozpędzonego tira. Zginęła 14-letnia pasażerka samochodu osobowego.

Do wypadku doszło na 237. kilometrze drogi krajowej nr 10. W miejscu zdarzenia, do 4 nad ranem w sobotę (12.12.) obowiązywał ruch wahadłowy i samochody były kierowane na objazd. Później przywrócono normalny ruch.Na czas wyciągania z rowu i rozładunku ciężarówki, co trwało ponad 5 godzin, z ruchu wyłączono odcinek pomiędzy 235. i 237. kilometrem drogi. Samochody kierowano na objazdy.Policja wyjaśnia przyczyny wypadku.