Umowa z Arrivą podpisana - komunikat marszałka Piotra Całbeckiego

Do naszej redakcji dotarło pismo od marszałka województwa Piotra Całbeckiego po zakończeniu negocjacji z jednym z przewoźników, który będzie obsługiwał pasażerskie połączenia kolejowe na liniach niezelektryfikowanych w regionie.

Oto treść komunikatu Piotra Całbeckiego:„Zgodnie z nowym rozkładem jazdy na liniach niezelektryfikowanych kontynuowane będą połączenia pasażerskie. Niestety ze względu na ograniczone możliwości finansowe musieliśmy zrezygnować z niektórych połączeń, a także ograniczyć ich częstotliwość.Udało się jednak, co wcześniej nie było pewne, przywrócić połączenia od 18 stycznia 2021 roku na odcinkach liniach nr 215 Laskowice Pomorskie - Czersk oraz 209 Bydgoszcz - Chełmża. Termin ten jest jednak uzależniony od zniesienia obostrzeń wprowadzonych w Polsce w związku z panującą pandemią COVID-19. Nadmieniam, iż szczegóły dotyczące rozkładu jazdy na tych połączenia będą omówione i uzgodnione w trybie konsultacji z mieszkańcami miejscowości przez które przebiegają wyżej wymienione linie kolejowe.Niestety nie jest wciąż możliwe przywrócenie ruchu pasażerskiego pomiędzy Toruniem a Sierpcem. Jak wcześniej informowaliśmy linia ta wymaga modernizacji i dostosowania przede wszystkim sieci dworców i przystanków kolejowych do obecnej struktury sieci osadniczej.Jedocześnie informuję, że wynegocjowane stawki z przewoźnikiem Arriva Polska SA w ich jednostkowych wartościach wynoszą 23,63 złotych za pociągokilometr. Będziemy rozliczać się z przewoźnikiem, zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, stosując zasadę rekompensaty, liczonej jako różnicę rzeczywistych kosztów realizacji połączenia a przychodami z uzyskanymi z tytułu sprzedaży biletów.Uprzejmie informuję iż w przypadku linii zelektryfikowanych dotychczas obsługiwanych przez Polregio wciąż trwają negocjacje. Mam nadzieję iż zakończą się kompromisem, który uwzględni możliwości finansowe województwa kujawsko - pomorskiego oraz realne koszty związane z realizacją naszego zamówienia.Jednocześnie pragnę nadmienić, iż inaczej jak w przypadku połączeń niezeletryfikowanych, gdzie zmuszeni byliśmy ograniczyć na ich realizację środki finansowe do 40 milionów złotych, na realizacje połączeń na liniach zelektryfikowanych przeznaczyliśmy wyższe środki niż dotychczas o 4 miliony złotych.Wiemy jednak już dziś, że koszty eksploatacyjne w przyszłym roku, według kalkulacji Polregio, będą znacznie wyższe co będzie skutkować, również i w tym przypadku, znacznym ograniczeniem zamawianej przez nas pracy eksploatacyjne i wynikających z tego ograniczeniami w ruchu pociągów.Ze względu na dobro celu, któremu winny służyć nasze negocjacje, w obecnej chwili nie będziemy się ustosunkowywać do upublicznionego pisma Zarządu Polregio sp.z.o.o. z dnia 8 grudnia 2020 roku skierowanego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Uznaję, iż na podsumowanie negocjacji i sposobu ich przebiegu przyjdzie jeszcze czas. Dziś już jednak muszę się odnieść do stawianych w nim zarzutów skierowanych do Urzędu Marszałkowskiego - w żadnym miejscu nie są uzasadnione i nie zgadzam się z nimi.O efektach naszych rozmów i negocjacji poinformujemy państwa w miarę zawarcia nowych ustaleń, a także o nowym, obowiązującym od 1 stycznia, rozkładzie jazdy na tych liniach.Chciałbym jednocześnie potwierdzić i z w przypadku likwidacji połączeń lub ich redukcji zostanie zorganizowana autobusowa komunikacja zastępcza tak aby zminimalizować negatywne skutki koniecznych do wprowadzenia zmian.”