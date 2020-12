Europoseł Kosma Złotowski: Jest kompromis, ale kryzysów nie unikniemy [rozmowa]

- Składanie weta do budżetu Unii Europejskiej było dbałością o polski interes narodowy - przekonywał europoseł Kosma Złotowski, który był dziś gościem Rozmowy Dnia w Polskim Radiu PiK.

Michał Jędryka: Rozmawiamy w czwartkowy wieczór, gdy szef Rady Europejskiej ogłosił, że nie ma weta, jest kompromis. Czy to dobra wiadomość?

W Polsce nie wszyscy tak uważają. Eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski mówi, że to utrata suwerenności. Inni też twierdzą, że to nie jest dobry kompromis. Jak Pan skomentuje te postawy?

Faktem jest, że Komisja Europejska próbuje przejąć swego rodzaju nadzór nad państwami członkowskimi zmierzając trochę w stronę budowy sfederalizowanego superpaństwa. Czy to nie grozi kolejnymi kryzysami w przyszłości?

Kosma Złotowski: Oczywiście, że dobra wiadomość. Wnieśliśmy to weto właśnie dlatego, że warunkowość została zniesiona. Wprawdzie nie zostało zniesione to rozporządzenie, ale sposób, w jaki będzie ono interpretowane został określony dość ściśle przez Radę Europejską. Nam i Węgrom wystarcza.- Czas pokaże. Mam ograniczone zaufanie do organów europejskich, ale wszystkie rządy zgodziły się w tych konkluzjach, w jaki sposób to rozporządzenie będzie działało. Ten sposób my akceptujemy, nie wpływa on na to, że można byłoby Polskę, albo Węgry szantażować mówiąc: „tutaj jesteście niepraworządni, więc nie dostaniecie pieniędzy na koleje”. Tak natomiast było w kompromisie, który osiągnął Parlament Europejski z niemiecką prezydencją, to dla nas było zupełnie nie do zaakceptowania.- Oczywiście, że to będzie wywoływało kryzysy w przyszłości. Dąży do tego Komisja Europejska, także niektóre państwa. Taką pozycję zapewnił już sobie Parlament Europejski, nie przyjmując konkluzji ze szczytu lipcowego i dochodząc do porozumienia w listopadzie. To był precedens, dotąd nie zdarzyło się, żeby Parlament nie zaakceptował tego, co zostało uzgodnione na Radzie. Oczywiście tego rodzaju tendencje są obecne w Unii Europejskiej od samego początku, a teraz obserwujemy ich wzmożenie. Właśnie przeciwko temu protestujemy - my jako Polska, protestują Węgry, ale i wielu innym w UE to się nie podoba. (…)