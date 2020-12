Kończą się negocjacje z przewoźnikami obsługującymi regionalne połączenia kolejowe w naszym regionie - poinformował w nocy z czwartku na piątek Urząd Marszałkowski. Wiadomo jednak, że będą ograniczenia.

Wynikają one - jak informuje w komunikacie rzeczniczka marszałka - z „drastycznego spadku liczby podróżnych w związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii”. Dotyczą linii: Czersk - Laskowice Pomorskie przez Śliwice, Tlen i Osie oraz Bydgoszcz - Chełmża przez Unisław. Zostaną przywrócone 18 stycznia - na ten dzień planowany jest powrót dzieci do szkółJednocześnie Urząd Marszałkowski informuje, że „obecny rozkład jazdy pociągów ulegnie pewnej korekcie nie tylko na tych liniach, ale również na innych na terenie województwa". Ma to związek z ograniczonymi środkami finansowymi województwa kujawsko-pomorskiego, w niektórych przypadkach również znaczącym, zaplanowanym przez przewoźników wzrostem kosztów usług. - Wpływ na kształt rozkładu na linii 209 ma również zły stan infrastruktury kolejowej między Unisławiem a Bydgoszczą Wschód, co skutkuje niską prędkością i brakiem możliwości krzyżowania składów na tym odcinku, a to niestety uniemożliwia optymalne ułożenie rozkładów jazdy zgodnie z oczekiwaniami pasażerów dla tej linii. A 32-kilometrowy odcinek pociąg pokonuje przeciętnie w około 43 minuty. Niemożliwe jest również wprowadzenie większej częstotliwości kursowania pociągów w porannych oraz południowych szczytach komunikacyjnych. Niemniej jednak utrzymanych zostanie 5 połączeń na tej linii z Bydgoszczy Głównej, które swój bieg będą zaczynać na stacji Chełmża, a część z Unisławia.Tam gdzie zostaną zredukowane połączenia zorganizowana będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Kompletny nowy rozkład jazdy na regionalnych połączeniach ma zostać zaprezentowany w sobotę (12 grudnia).