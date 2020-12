Okrągły jubileusz to odpowiedni moment na wszelakie podsumowania. Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz przedstawił najważniejsze efekty wsparcia państwa dla województwa. Zyskały głównie rodziny i osoby starsze.

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz zaprezentował efekty wsparcia państwowego dla mieszkańców województwa. Pomoc dotyczy sfer życia społecznego, gospodarczego, samorządowego m.in. polega na łagodzeniu skutków pandemii koronawirusa.- Pierwszy ważny element to wzmocnienie polskich rodzin: 7,6 miliarda złotych dla kujawsko-pomorskich rodziny to jest olbrzymia kwota. Oczywiście, główny program to program "Rodzina 500 plus", który w tej chwili dotyczy przeszło 343 tys. dzieci w naszym regionie. Od 2018 roku aż 223 miliony złotych trafiły do rodzin w ramach programu "Dobry start", "Wyprawka dla ucznia". 40 mln złotych przeznaczono na utworzenie nowych miejsc oraz zapewnienie blisko 7200 miejsc w żłobkach - to też bardzo ważny projekt. Kolejny temat - program senioralny i 3 miliony złotych w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób powyżej 75 roku życia. Prowadzimy także program "Senior plus": 37 placówek dla osób starszych otrzymało wsparcie, powstało 1000 takich nowych miejsc. Często bywałem na otwarciach od tego typu placówek (...) - mówi Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.Wojewoda dziękował też za dotychczasową współpracę wszystkim urzędnikom a także służbom medycznym, mundurowym i samorządom terytorialnym.Więcej w materiale Andrzeja Krystka.