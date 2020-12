Prokuratura Rejonowa w Golubiu-Dobrzyniu zajmie się zawiadomieniem posłanki Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus ws. obchodów 29. rocznicy powstania Radia Maryja. Prokuratura Rejonowa Toruń Centrum-Zachód złożyła wniosek o wyłączenie z tego postępowania, który został uwzględniony.

Do wniosku z Prokuratury Rejonowej Toruń Centrum-Zachód pozytywnie odniósł się prokurator okręgowy. Wniosek został umotywowany obiektywizmem prowadzonego postępowania. - To standardowa procedura, z której korzysta się w niektórych sprawach - wyjaśnia rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Toruniu Andrzej Kukawski.Dodaje, że zawiadomienie w tej sprawie, które zapowiedziała w poniedziałek posłanka Lewicy, wpłynął do toruńskiej prokuratury w środę. - Zapoznał się z nim prokurator, złożył wniosek o zmianę prokuratury prowadzącej postępowanie. Po przychyleniu się do tego wniosku przez prokuratora okręgowego sprawa została przekazana do Golubia-Dobrzynia - dodał Kukawski.Posłanka Scheuring-Wielgus poinformowała w poniedziałek, że złożyła zawiadomienie do prokuratury ws. obchodów 29. rocznicy powstania Radia Maryja. - Nie może być tak, że pan Rydzyk, pan Błaszczak, pan Ziobro stoją ponad prawem. Nie może być tak, że w Polsce są równi i równiejsi. Nie może być tak, że łamane jest prawo przez ministra i pana prokuratora - podkreśliła posłanka Lewicy. Jej zdaniem, sobotnie obchody 29. rocznicy powstania Radia Maryja były pokazem buty i arogancji. Pokazując zdjęcia screenów z transmisji wydarzenia, pytała o to, dlaczego księża byli w świątyni bardzo blisko siebie i bez maseczek, dlaczego minister Mariusz Błaszczak oraz Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro przemawiali bez maseczek na twarzy.Zawiadomienie do prokuratury złożone przez posłankę Lewicy dotyczy możliwości popełnienia przestępstwa sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób przez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego, a także łamania obostrzeń związanych ze stanem epidemii.