Uwaga kierowcy - szykują się zmiany na budowie S5 w pobliżu węzła Świecie Północ. Drogowcy przełożą w czwartek ruch z drogi krajowej nr 5 na nowo wybudowaną lewą jezdnię przyszłej drogi ekspresowej.

Oddana do użytku lewa jezdnia, na wysokości miejscowości Morsk, zostanie podłączona pod tymczasowe rondo, które zostało wprowadzone w związku z przebudową węzła Świecie Północ. Zmiana organizacji ruchu na tym odcinku będzie obowiązywać do końca kwietnia przyszłego roku. Będzie tam obowiązywał zakaz wyprzedzania i ograniczenie prędkości do 60 km/h, na dojeździe do ronda – 40 km/h.Drogowcy apelują o ostrożność i stosowanie się do oznakowania.