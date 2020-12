Toruńska policja zatrzymała sprawcę, który przed siedzibą Radia Maryja namalował błyskawicę - symbol kobiecych protestów - dowiedzieli się dziennikarze Polskiego Radia PiK.

– We wtorek około 23.15 w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury patrol zatrzymał 22-latka z gminy Lubicz, który malował sprejem tablicę informacyjną. Mężczyzna odpowie teraz za zniszczenie mienia, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Policjanci sprawdzają czy ten sam człowiek nie dokonał podobnych zniszczeń – mówiła Wioletta Dąbrowska, Oficer Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.Ten sam symbol pojawił się również na ogrodzeniu pobliskiej parafii pw. Miłosierdzia Bożego i św. Siostry Faustyny