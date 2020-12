Rada Miejska Inowrocławia przeciwko zmianie nazwy ulicy Iwana Alejnika na Tadeusza Chęsego.

Podczas nadzwyczajnej sesji radni upoważnili prezydenta Ryszarda Brejzę do zaskarżenia decyzji wojewody, który wskazał nowego patrona ulicy na osiedlu Rąbin.Według opinii Instytutu Pamięci Narodowej obecna nazwa – Iwana Olejnika – nawiązuje do ustroju komunistycznego. Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną, samorządy miały czas do 2 września 2017 r. na zmianę nazw obiektów symbolizujących lub propagujących komunizm albo inny ustrój totalitarny.Skarga zostanie skierowana do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Przeciw byli radni Zjednoczonej Prawicy.Niedawno zmarły Tadeusz Chęsy to Honorowy Obywatel Inowrocławia, wieloletni prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia.