Budowa nowego mostu tramwajowego i torowiska wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego - te inwestycje Bydgoszcz może sfinansować ze środków unijnych na lata 2014-2020.

W zakres zadania wchodzi także modernizacja węzła u zbiegu ulic Toruńskiej i Spokojnej - informuje bydgoski Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej.Oferty w przetargu złożyło 13 podmiotów, z czego najtańsza opiewa ona na 153 miliony złotych. Miasto chciało przeznaczyć na ten cel 20 milionów mniej. Nowym mostem pojedzie "siódemka" łącząca Fordon z Kapuściskami i uruchomiona niedawno linia 11, która na razie kursuje tylko do pętli Wyżyny.Z myślą o kolejnych możliwych środkach z Unii Europejskiej powstają kolejne wielowariantowe koncepcje, które określą najbardziej potrzebne inwestycje.W opracowaniu analizowane są trasy: z ronda Kujawskiego do ronda Grunwaldzkiego (ul. Solskiego i Kruszwicką), od pętli przy Rycerskiej do ul. Gdańskiej (ul. Nowoświecką lub Artyleryjską), od pętli Bielawy do ronda Fordońskiego (ul. S. Wyszyńskiego).Dodatkowo powstała koncepcja niezbędna do przebudowy przystanków wzdłuż ulicy Gdańskiej.W poprzednich latach z funduszy europejskich miasto zrealizowało wiele innych zadań związanych z modernizacją infrastruktury szynowej. Na torowiska i nowoczesny tabor zostało już wydane ponad 300 mln zł pozyskanych z Unii Europejskiej.