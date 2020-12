W województwie kujawsko-pomorskim tylko w dwóch miastach można znaleźć stomatologiczną pomoc w święta, weekendy i w nocy. Takiego wsparcia nie otrzymamy w Bydgoszczy - przyznaje rzeczniczka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Świąteczna i nocna opieka stomatologiczna funkcjonuje w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej 46 i we Włocławku przy Kilińskiego 16. Niestety, zrezygnowali stomatolodzy, którzy w dni wolne pracowali w Bydgoszczy. We wcześniejszych latach ogłaszaliśmy nabór w Toruniu i Inowrocławiu, bo mieliśmy tych punktów więcej. Tam niestety świadczeniodawcy zrezygnowali. Po Nowym Roku planujemy kolejne nabory, zobaczymy jakie będzie zainteresowanie. Mamy stawkę 800 zł za 12-godziny dyżur od 19:00 do 7:00 i to jest jedna z wyższych stawek w kraju - powiedziała Barbara Nawrocka.Dla chorych na COVID-19 oraz objętych kwarantanną są trzy punkty pomocy stomatologicznej w regionie.- To jest dentobus, który stacjonuje przy Hali Mistrzów we Włocławku przy al. Fryderyka Chopina 8, w godzinach od 7:00 do 15:00. Drugie miejsce to jest Centrum Rehabilitacji Revital Medic w Toruniu przy ulicy Gregorkiewicza 3, w godzinach od 14:00 do 22:00. Mamy jeszcze szpital w Grudziądzu, poradnię stomatologiczną przy ulicy Rydygiera 15/17. Poradnia przyjmuje pacjentów z COVID-19 albo na kwarantannie od 8:00 do 20:00, ale jedynie w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. Zwróciliśmy się z apelem, aby była możliwość przyjmowania pacjentów we wszystkie dni tygodnia, bo to wynika z zarządzenia prezesa NFZ. Czekamy na odpowiedź szpitala - dodała rzeczniczka Oddziału NFZ w Bydgoszczy.Szczegółowe dane dotyczące świątecznych i nocnych świadczeń zdrowotnych, w tym opieki stomatologicznej, można znaleźć na stronie NFZ-tu.