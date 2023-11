Sejmik województwa: ślubowanie nowej radnej i pierwsza edycja nagrody za publikacje

2023-11-27, 16:00 Michał Zaręba/Redakcja

Nagroda im. Profesora Stanisława Salmonowicza przyznana. Podczas sesji sejmiku województwa odebrał ją doktor Marcin Owsiński, kierownik działu naukowego Muzeum Stutthof - to pierwszy laureat tego wyróżnienia.

– To nagroda jest bardzo ważna w moim życiu osobistym i zawodowym, jako historyka, jako absolwenta UMK – mówi dr Marcin Owsiński. – To nagroda dla całego mojego pokolenia, środowiska wychowywanego przez profesora Salmonowicza i wielu innych profesorów. Traktujemy to jako przekazanie pałeczki od dawnych pokoleń do współczesność. Historia powinna być tylko narzędziem do tego, żeby być lepszym dzisiaj i starać się być lepszym przyszłości. Wydaje mi się, pracując w Muzeum Stutthof w Sztutowie, że ta edukacyjna warstwa przeszłości jest bardzo ważna.



Nagroda będzie przyznawana co roku w listopadzie – autorom publikacji, którzy angażują się w badania problemów społecznych, politycznych i prawnych z najnowszej i dawnej historii.



Podczas obrad ślubowanie na radną złożyła Ewa Mes, wojewoda kujawsko-pomorski w latach 2010-2015.



– Zawsze były mi bardzo bliskie problemy Bydgoszczy, Torunia i wszystkich gmin skupionych wokół tych miast – mówi Ewa Mes. – Dalej będę chciała tak pracować. Wiadomo, że mieszkam w powiecie bydgoskim, więc zapewne będę takim łącznikiem przekazującym informacje o tym, co się dzieje na sejmiku, do mojego miejsca zamieszkania. Ta sytuacja była dla mnie trochę zaskoczeniem, bo jednak na parę lat wyłączyłam się już trochę, a tu nagle informacja, że trzeba się uaktywnić, pracować na rzecz regionu i złożyć ślubowanie, jako radna. Miło mi było.



Ewa Mes zastąpi Agnieszkę Kłopotek z PSL, która w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskała mandat poselski