Konkurs! Bez odniesienia do fajansu z lat 1953-65 lepiej się za tę rzeźbę nie zabierać

Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego i nowoczesnego projektu rzeźby funkcjonalnej, która będzie zlokalizowana w rewitalizowanej przestrzeni miejskiej, a konkretnie na zielonym placu przy Bulwarach 15-16/fot. wloclawek.eu

Włocławek promuje swój sztandarowy produkt, jakim jest artystyczne, ręcznie wykonywany fajans. W mieście stanie pomnik włocławskiego fajansu. Stanie, o ile wyłoniony zostanie zwycięzca artystycznego konkursu.

8 grudnia mija termin składania prac w konkursie RZEŹBA W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ Włocławki – Nowa Odsłona. Organizatorem konkursu jest Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku, współorganizatorem Gmina Miasto Włocławek.



Do udziału w konkursie zaproszeni są profesjonalni artyści rzeźbiarze, studenci V roku i absolwenci kierunku rzeźby na Wydziale Rzeźby, architekci oraz studenci V roku i absolwenci Wydziału Architektury.



Celem konkursu jest wyłonienie oryginalnego i nowoczesnego projektu rzeźby funkcjonalnej, która będzie zlokalizowana w rewitalizowanej przestrzeni miejskiej, a konkretnie na zielonym placu przy Bulwarach 15-16. Obiekt powinien nawiązywać do form fajansowych z lat 1953 - 1965 projektowanych w Ośrodku Wzorcującym Włocławskich Zakładów Ceramiki Stołowej przez Wita Płażewskiego i Jana Sowińskiego. Ten fajans charakteryzował się ekspresyjnym kształtem.



Uczestnicy konkursu w terminie do 8 grudnia 2023 r. powinni dostarczyć kartę zgłoszenia pracy konkursowej wraz z wymaganymi oświadczeniami oraz pracę konkursową na trzech sztywnych planszach w formacie 70 x 50 cm.



