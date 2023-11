Festiwal Nauki i Sztuki w Nakle. Na ciekawe zajęcia zaprasza I Liceum Ogólnokształcące

2023-11-27, 14:30 Redakcja

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią/fot. krzywousty.edu.pl

Zajęcia teatralne, filmowe, dziennikarskie, debata oxfordzka, dyskusja, naukowe zajęcia laboratoryjne i wiele innych propozycji przygotowano w ramach festiwalu, który w Nakle odbywa się od 27 listopada do 5 grudnia.

Jak piszą organizatorzy, przedsięwzięcie to powstaje z pasji i potrzeby dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, a także z poczucia misji i wyzwań, przed którymi staje współczesna szkoła.

Festiwal skierowany jest do wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Nakle nad Notecią. W ciągu kilku dni festiwalowych licealiści wspólne odkrywać będą świat nauki i piękna sztuki, uczestnicząc

m.in. w zajęciach teatralnych, filmowych, dziennikarskich, debacie oxfordzkiej, dyskusji , zajęciach laboratoryjnych z zakresu fizyki, chemii i biologii, warsztatach z zakresu psychologii. Uczniowie przysłuchiwać się będą prelekcjom, wykładom przygotowanym przez pracowników naukowych uczelni wyższych, lekarzy, sędziów, prawników, filozofów, kustoszy muzeów i studentów. Festiwal stwarza okazję do obejrzenia wystawy prac malarskich, wysłuchania koncertu muzycznego, wzięcia udziału w pokazie filmów dokumentalnych. Szkoła stanie się miejscem spotkań naukowców, dydaktyków i praktyków z młodymi odbiorcami, którzy z pasji do edukacji kierować będą swoje kroki w stronę naukowej sceny.