Обмеження в лікарнях області, новий центр освіти в Бидгощі

2023-11-27, 11:04 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Szpital wojskowy w Bydgoszczy/fot. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Facebook

Різкий спалах захворюваності спричинив обмеження в лікарнях регіону, а в Бидгощі зʼявився новий центр проф-тех освіти.

Через сезон інфекцій деякі лікарні області запроваджують повернення масок та обмеження відвідувачів. У військовому госпіталі в Бидгощі призупинено відвідування кардіологічного, гематологічного, ревматологічного та ендокринологічного відділень. У Пульмонологічному центрі в Бидгощі, воєводській лікарні Rydygier в Торуні та Спеціалістичному Госпіталі в Ґрудзьондзі запроваджено відвідування лише однієї особи на раз.



Куявсько-Поморський центр професійно-технічного навчання за вул Райська в Бидгощі стає важливою освітньою точкою на карті країни. У п'ятницю в цьому центрі відкрилися сучасні майстерні за шістьма професіями: кухар, кондитер, пекар, м'ясник, перукар та електрик. Всі вони знаходяться в новобудові. Навчатися тут може не лише молодь, освоюватимуть нові професії й дорослі. Загальна вартість цього проєкту становить 12 мільйонів злотих, а співфінансується з бюджету ЄС.