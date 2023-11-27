Обмеження в лікарнях області, новий центр освіти в Бидгощі

2023-11-27, 11:04  Redakcja/Pavlo Podkopaiev
Szpital wojskowy w Bydgoszczy/fot. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Facebook

Szpital wojskowy w Bydgoszczy/fot. 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, Facebook

Різкий спалах захворюваності спричинив обмеження в лікарнях регіону, а в Бидгощі зʼявився новий центр проф-тех освіти.

Через сезон інфекцій деякі лікарні області запроваджують повернення масок та обмеження відвідувачів. У військовому госпіталі в Бидгощі призупинено відвідування кардіологічного, гематологічного, ревматологічного та ендокринологічного відділень. У Пульмонологічному центрі в Бидгощі, воєводській лікарні Rydygier в Торуні та Спеціалістичному Госпіталі в Ґрудзьондзі запроваджено відвідування лише однієї особи на раз.

Куявсько-Поморський центр професійно-технічного навчання за вул Райська в Бидгощі стає важливою освітньою точкою на карті країни. У п'ятницю в цьому центрі відкрилися сучасні майстерні за шістьма професіями: кухар, кондитер, пекар, м'ясник, перукар та електрик. Всі вони знаходяться в новобудові. Навчатися тут може не лише молодь, освоюватимуть нові професії й дорослі. Загальна вартість цього проєкту становить 12 мільйонів злотих, а співфінансується з бюджету ЄС.

Bydgoszcz

Region

Na początku było słowo, a na końcu nagrody Krasomówcze starcie w Golubiu-Dobrzyniu

Na początku było słowo, a na końcu nagrody! Krasomówcze starcie w Golubiu-Dobrzyniu

2023-11-27, 10:45
Inowrocław walczy z awarią gazową. Sztab kryzysowy podał ważną informację

Inowrocław walczy z awarią gazową. Sztab kryzysowy podał ważną informację

2023-11-27, 10:00
Ewa Mes wraca do sejmiku Kujaw i Pomorza. W programie sesji ślubowanie. Co jeszcze

Ewa Mes wraca do sejmiku Kujaw i Pomorza. W programie sesji ślubowanie. Co jeszcze?

2023-11-27, 09:50
Paweł Szrot: Obywatelski projekt ustawy o in vitro antagonizuje społeczeństwo [Rozmowa dnia]

Paweł Szrot: Obywatelski projekt ustawy o in vitro antagonizuje społeczeństwo [Rozmowa dnia]

2023-11-27, 09:50
Zwęglone zwłoki w pustostanie we wsi w powiecie świeckim. Nie wiadomo, kim jest ofiara

Zwęglone zwłoki w pustostanie we wsi w powiecie świeckim. Nie wiadomo, kim jest ofiara

2023-11-27, 09:45
Patronką tego konkursu jest Elżbieta Zawacka. Nagrody dla uczniów i nauczycieli

Patronką tego konkursu jest Elżbieta Zawacka. Nagrody dla uczniów i nauczycieli

2023-11-27, 08:40
Wyprowadzą ruch tranzytowy z Mogilna. Przetarg na budowę obwodnicy miasta

Wyprowadzą ruch tranzytowy z Mogilna. Przetarg na budowę obwodnicy miasta

2023-11-27, 07:48
Wybieramy broń i próbujemy strzelać. Wirtualna strzelnica dla uczniów w Pluskowęsach

Wybieramy broń i próbujemy strzelać. Wirtualna strzelnica dla uczniów w Pluskowęsach

2023-11-26, 18:11
Gaz wraca do Inowrocławia. Ekipy PSG docierają do mieszkańców, ale wielu jeszcze marznie

Gaz wraca do Inowrocławia. Ekipy PSG docierają do mieszkańców, ale wielu jeszcze marznie

2023-11-26, 13:56

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2023
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę