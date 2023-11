Inowrocław walczy z awarią gazową. Sztab kryzysowy podał ważną informację

Jak informuje Polska Spółka Gazownictwa, na godzinę 10:00, ok. 30 procent odbiorców ma przyłączony gaz. Działania pracowników PSG maja być dzisiaj jeszcze bardziej zintensyfikowane. Ponadto zorganizowano dwie ekipy interwencyjne, których zadaniem jest przywrócenie ogrzewania w budynkach wielorodzinnych. Pracownicy spółki cały czas odwiedzają mieszkania i sprawdzają instalacje gazowe. Służby proszą mieszkańców o współpracę. Działania prowadzone są w systemie 24-godzinnym. Sytuacje kryzysowe wymagające natychmiastowej interwencji można zgłaszać za pośrednictwem specjalnej infolinii. Urząd Wojewódzki przekazał numery telefonów: 503 949 912, 530 013 007, 694 491 827. Informację o bieżących działaniach służb znaleźć można na urzędowej stronie miasta inowroclaw.pl. Przypomnijmy, że sobotnia awaria dotknęła około 80 tysięcy mieszkańców miasta. Ciepło przestało płynąć nie tylko do mieszkań, ale także do budynków użyteczności publicznej m.in. przedszkoli i żłobków.

W poniedziałek, ok. godz. 10:00, bez mała 30 procent odbiorców gazu z Inowrocławia miało już dostęp do tego paliwa. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.